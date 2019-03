Jean Beausejour y su análisis de la renuncia de Kudelka: "No pudimos plasmar lo que nos transmitía”

A los lamentos del portero y capitán de Universidad de Chile, Johnny Herrera, ahora se sumaron los de otro experimentado como Jean Beausejour por la partida del estratego argentino, Frank Darío Kudelka, quien renunció a la banca estudiantil.

“Lo intentamos (convencer que se quedara), lo creíamos necesario. A lo mejor, y es así, no pudimos plasmar lo que él nos transmitía en cada entrenamiento y por eso estamos al debe. Pero sentíamos que el partido del fin de semana era una buena instancia para reiniciar todo”, reconoció el lateral a la salida del CDA de La Cisterna.

“Por lo que he visto, ustedes (los medios de comunicación) también pedían el cambio, todos lo reclamaban. Nosotros éramos los que más queríamos que siguiera“, añadió.

En cuanto al fracaso del trasandino, el bicampeón de América con la Roja sostuvo: “Era un técnico súper serio, frontal. Lamentablemente este semestre no pudimos tener los resultados y esa es la gran deuda y autocrítica que tenemos y que hay que hacernos nosotros como jugadores”.

Sobre la opción de que el uruguayo Alfredo Arias sea el reemplazante de Kudelka, Beausejour comentó: “De nombres nunca he hablado. Seguramente, los dirigentes verán cuál es la mejor decisión. Lo que me parezca a mí, la verdad, es que no tiene mucha relevancia. Tengo una opinión, pero siempre la voy a entregar y ya lo hice donde creo que correspondía: en la interna. No comentaré cosas afuera”.