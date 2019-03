Víctor Hugo Castañeda responde a los ataques de Johnny Herrera e involucra a su señora

El ambiente en Universidad de Chile sigue sumamente turbulento. A la renuncia de Frank Kudelka a la banca técnica de la U tras los malos resultados, ahora se suma una polémica entre dos referentes de los universitarios Johnny Herrera y Víctor Hugo Castañeda.

Durante la jornada de ayer, martes, el ex DT de la U fue entrevistado por Fox Sports donde aseguró que el actual capitán azul es un líder negativo para el equipo estudiantil y que debería pensar en irse, lo que fue contestado por el portero con duras palabras.

Bajo ese panorama y para responder los dichos de Herrera, Castañeda conversó con el programa “El Rompecabezas” de Radio Agricultura donde aseguró que se mal interpretaron sus declaraciones y que está dolido con los dichos del meta universitario.

“Yo hice una crítica futbolista, porque Rafael Olarra me dice ‘ yo no estoy de acuerdo con el manejo que tiene Johnny en el camarín’ y yo le dije que estaba de acuerdo porque no le hace bien el liderazgo de Herrera a la U”, comenzó diciendo.

“Luego él partió con una descalificación de que no se hablar y vestirme. Se lo concedo porque no soy experto en moda y me pongo lo que pillo. Es mi estilo y toda la vida he sido así”, agregó.

Además, aclaró que no ha hablado de ningún familiar de Herrera. “Escuché lo que dijo y no fue así. Tal vez su señora estaba escuchando y le mandó un pantallazo del titular que aparecía y él me descalificó”.

“Me provoca una molestia, un dolor, porque estoy en una polémica que no busqué ni pretendí. Esto le causa dolor a la U, pero viéndolo bien le puede hacer bien”, complementó.

También reafirmó sus dichos sobre el mal liderazgo que tiene Herrera en Universidad de Chile. “Hay que ver cómo actúa en el camarín. Hay cosas que no quiero decir porque no quiero romper códigos de los que ya he roto cuando he hecho críticas futbolísticas”.