Alfredo Arias aclara la polémica de su llegada a la U: “No me siento en tela de juicio con el tema de Kudelka”

Este jueves Universidad de Chile presentó de manera oficial a su nuevo entrenador Alfredo Arias, quien llegó tras la renuncia de Frank Darío Kudelka. El DT en sus primeras palabras se desligó de la polémica con su antecesor, aseguró que tendrá una conversación con los referentes de la U y que buscará levantar a un cuadro azul totalmente en el piso.

El ex estratega de Santiago Wanderers rápidamente salió aclarar las dudas de su llegada. “Hace un año conversé con el gerente deportivo (Ronald) Fuentes y quedamos en lo que iniciamos, cuando pierde la U con Melgar, muchos de ustedes me llamaron, pero de la U no lo hicieron”.

“No me siento nada involucrado en tela de juicio con el tema de Kudelka, ya me van a conocer, trato de respetar el trabajo de los demás. Cuando me llamaron siempre dije que no iba hablar por respeto a ellos”, agregó.

Respecto a cómo toma el equipo, Arias expresó que “nunca me había tocado una situación en la que se corte un proceso. A pesar de eso he tratado de prepararme, porque en la primera semana poder estar porque no están los tiempos, lo bueno es que estaremos 15 días para poder trabajar”.

Sobre qué fue lo que le sedujo de la U, el estratega dijo, haciendo también un guiño a Sabino Aguad: “la respuesta se contesta sola. Estoy en una alfombra mágica en la U. Tengo pasión, la vida que he tenido, siempre he competido en copas y nunca nos han cortado el proceso y ojalá que no sea la primera”.

“Siempre admiré en a la U, cuando jugaba era el que no me gusta enfrentar, porque iba al frente siempre y corrían, tenía compañeros en mi equipo, Arturo Salah, con Pellegrini, Carvallo y yo los escuchaba lo que era la U, la mística”, agregó.

Sobre una posible conversación con Johnny Herrera, quien fue uno de los jugadores que salió a hablar cuando se dio por conocida la noticia de Frank Kudelka, Arias señaló que “voy a hablar personalmente con él y con los otros referentes. También hablaré con los más jóvenes que llegaron ilusionados y se encontraron con esta tormenta”.

“Me da gusto que los jugadores tengan esa pasión para mostrar su descontento cuando echaron a un técnico, ojalá que hagan lo mismo si me pasa a mí”, sentenció.

Así, Alfredo Arias debutará en Universidad de Chile este sábado a Universidad de Concepción en el estadio Ester Roa Rebolledo, por la quinta fecha del Campeonato Nacional 2019.