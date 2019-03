El mea culpa de Kudelka: “Muchos me alertaron en diciembre, ahí cometí el error en seguir”

Menos de 48 horas lleva el entrenador argentino Frank Darío Kudelka sin ser el DT de Universidad de Chile y sigue dando que hablar. A través de una entrevista, el trasandino hizo un mea culpa de su paso por la U y aseguró que lo alertaron de que algo así iba a pasar.

“Mi error es haber creído, cuando muchos me alertaron. Sin ningún tipo de dudas, en diciembre, ahí cometí el error en seguir”, comenzó diciendo en Fox Sports.

Bajo esa misma línea, el cordobés expresó que “me refiero a la logística. He indagado con muchos técnicos anteriores, muchas otras personas que han tenido convivencia con los que toman resoluciones en la institución”.

También, fue enfático y rotundo en señalar que no existe un proyecto deportivo y que por miedo nadie dice nada. “No existe un proyecto y me da pena por Carlo Heller, porque es una persona extraordinaria que lo da todo”.

Respecto a su salida, el ahora exDT de la U sentenció que “no me quería ir, pero tengo convicciones. Tengo una forma de ser y me interior dijo basta, porque va contra mis principios”.

Cabe señalar que durante este jueves, los universitarios oficializaron al entrenador uruguayo Alfredo Arias, quien llega hasta el 31 de diciembre de 2019.