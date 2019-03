Papá de Eduardo Vargas contra Rueda: “Todo Chile quería que volviera. Rueda no quiere nada con él”

Aton Chile/ Radio Agricultura

Este jueves el técnico Reinaldo Rueda entregó la nómina de los jugadores que estarán en la selección chilena en los amistosos con México y Estados Unidos, donde las ausencias que más llamaron la atención fueron las de Marcelo Díaz y Eduardo Vargas, por seguir fuera la retina del estratego colombiano a pesar de ser puntales de la Generación Dorada que conquistó el histórico bicampeonato de América.

En el caso del delantero del Tigres de México, hace algunos días trascendió que había sido reservado y que estaría en la lista, algo que finalmente no ocurrió. Por eso, la desilusión fue total en el entorno familiar. Primero, la esposa del artillero, la brasileña Daniela Colett publicó un mensaje en Instagram criticando lo “poco agradecidos” con su marido, y luego el homónimo papá del futbolista dijo no entender que su hijo siga sin ser considerado por el cafetalero.

“Todo Chile quería que volviera Eduardo, pero si él (Reinaldo Rueda) no lo quiere, es por algo, él sabrá. Así como dicen muchos periodistas, que si es por indisciplina, tendrán que ver ellos“, reconoció el progenitor de “Turboman” en diálogo con ATON Chile.

Además, aseguró que no ha hablado con su hijo y que con esta ausencia ya sepulta sus chances de poder ir a la Copa América de Brasil. “Ya no quiere nada con él”, recalcó.

Pero Eduardo padre no se quedó ahí y admitió contradicciones en esta última nómina del DT caleño por nominar a Iván Morales en desmedro del ex Universidad de Chile: “Yo creo que así no vamos a llegar a ningún lado en la Copa América”.