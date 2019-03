Insaurralde avisa a la UC: "Somos punteros, y el puntero es el que mejor juega"

El clásico de este domingo ante Universidad Católica en el estadio Monumental significará el primer apretón de esta temporada para el Colo Colo de Mario Salas, por lo que los albos esperan superar el obstáculo de los cruzados para mantenerse como punteros invictos en el Campeonato Nacional.

En ese sentido, el defensa argentino Juan Manuel Insaurralde expresó este viernes en conferencia de prensa: “Queremos ganarlo. Va a ser un partido durísimo. Tendremos que estar muy concentrados. Católica es un gran equipo, y es el actual campeón del fútbol chileno. Estamos preparándonos y enfocándonos”.

Consultado sobre si los estudiantiles son mejor equipo que ellos, el trasandino sostuvo: “No sé, porque los punteros somos nosotros. El puntero es que el mejor juega porque saca más resultados. El año pasado fueron campeones, pero estamos en otro torneo”.

Sobre el duelo que disputaron en el Torneo de verano, con triunfo para la UC, el ex Boca Juniors dijo: “Los partidos de verano son de preparación, uno no se siente al 100 por ciento. A medida que van pasando los partidos, uno se siente mejor. Son dos partidos totalmente distintos. Esperamos estar a la altura”.

Respecto a las presencias de Jorge Valdivia y Esteban Paredes, el zaguero comentó: “Todavía no sé si van a estar porque le corresponde al entrenador. Sabemos que los dos son fundamentales en nuestro esquema de juego por la experiencia. Lo positivo es que cuando ellos no estuvieron, el equipo supo sobreponerse a eso. Y sacamos buenos resultados”.

En cuanto a los dichos de Frank Kudelka, renunciado técnico de Universidad de Chile, sobre el “miedo” de los azules que sienten al enfrentar al Cacique, Insaurralde expresó: “Hay que preguntárselo a los jugadores de la U. No me corresponde a mí meterme en comentarios del equipo rival. Llevo recién un año y por suerte los clásicos que me ha tocado jugar, los ganamos de buena manera”.

Por último, al igual que el técnico Mario Salas, valoró los nominados albos a la Roja: “Es una alegría enorme porque significa que el equipo viene haciendo las cosas bien y ellos se vienen destacando. Es lo máximo. Los felicitamos y esperamos que lo hagan bien. Es un orgullo para todos nosotros”.