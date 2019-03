Alfredo Arias responde nuevamente a las críticas: “Prefiero que me tilden de mentirosos y no de hipócrita”

No fue una buena tarde para el entrenador de Universidad de Chile Alfredo Arias, quien llegó hace pocos días para asumir a la U y ya está en el ojo de la polémica, ya que mintió sobre las negociaciones que tuvo antes de que Frank Kudelka renunciara a la banca universitaria.

A eso se suma a que comenzó su ciclo con el “pie izquierdo”, ya que perdió por 2-1 frente a Universidad de Concepción en la quinta fecha del Campeonato Nacional 2019.

Una vez terminado el partido, el DT valoró la entrega del equipo. “Nos enfrentamos a un muy buen equipo. Estoy orgulloso de los jugadores porque en un día y medio de entrenamiento mostraron lo que les pedí”.

“Me siento responsable de lo que pasó. Tuvimos la victoria pero por errores no pudimos mantenerla”, agregó a CDF.

Otra de las cosas que conversó Arias fue sobre las polémicas declaraciones que tuvo, donde confirmó que mintió cuando dijo que no había negociado antes que Kudelka renunciara. “Me llamaron el lunes casi de noche y me dicen que la cosa está muy tirante”.

“Me dijeron que la cosa está muy tirante y que el técnico necesitaba que lo confirmarán en el cargo sino él se iba a ir. También había un descontento de parte de la directiva. Esta semana iba a pasar algo”, agregó.

Respecto a las críticas, el exDT de Montevideo Wanderers señaló que “ sé que actué mal, pero nos preocupamos en proteger al club entre las partes”, agregando “en todos lados se negocia. Prefiero que me tilden de mentiroso y no de hipócrita”.