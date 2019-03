Esteban Paredes y el homenaje de los hinchas de Colo Colo: "Agradezco el apoyo de la gente”

El delantero y capitán de Colo Colo Esteban Paredes hizo su debut en el Campeonato Nacional, donde el “Tanque” fue determinante en el segundo gol de los albos, tras darle un pase magistral a Andrés Vilches, en la derrota por 2-1 que tuvieron ante Universidad Católica.

En la antesala del cotejo, los hinchas del cuadro “Popular” homenajearon a su máximo referente, donde desplegaron una camiseta gigante con su número y camiseta. Sobre ese suceso, Paredes agradeció a los fanáticos. “Agradezco el apoyo de la gente, siempre les voy a dar las gracias por todo lo que hacen”.

Sobre su debut, el atacante de 38 años señaló que “me sentí bien, me hace mucho rato que no jugaba, un poco temeroso, pero fui agarrando confianza y empecé a estar más simple con velocidad. Lamentable el resultado per esto es así”.

“El equipo no jugó a lo que estábamos acostumbrados. La UC es un rival duro que juga muy bien, no logramos circular el balón para generar los espacios necesarios para complicar al rival”, sentenció.