Tenista llena de elogios a Massú: "No me encontró en buena forma y me sacó campeón en Indian Wells"

No pasó ni un mes desde que Dominic Thiem confirmó a Nicolás Massú como su nuevo entrenador para esta gira norteamericana (trabajarán juntos hasta Miami y después analizarán si el viñamarino continuará en el staff) y la dupla ya festeja un título. El austríaco conquistó el domingo su primera corona en un Masters 1.000 al vencer en la final de Indian Wells a la leyenda suiza Roger Federer.

Y el europeo, que con la victoria trepó hasta el número 4 del mundo, igualando su mejor ubicación histórica en el ranking, le dio gran parte del crédito de la hazaña al chileno.

“Es increíble tenerlo en mi box porque siempre está muy motivado. Él pone la motivación en mí mismo en la cancha. Eso es genial”, reconoció sobre el capitán del equipo criollo de Copa Davis, en declaraciones que reproduce el sitio de la ATP.

“Además de los partidos, (Nicolás y yo) tuvimos una gran intensidad en las prácticas antes de Indian Wells. No me encontró en buena forma físicamente y en cuanto al tenis, y bueno, me hizo campeón de Indian Wells. Este es un logro increíble también por él”, añadió.

Ahora, Thiem y Massú comenzarán a preparar el Masters 1.000 de Miami, donde estarán presentes los chilenos Christian Garin (juega hoy en la qualy) y Nicolás Jarry (ingresó directo al cuadro principal).