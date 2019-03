Alexis Sánchez: “Quiero hacer felices a los hinchas del Manchester United”

El delantero chileno Alexis Sánchez vive un opaco momento en el Manchester United, esto porque no ha podido demostrar el cartel de estrella con el que llegó a Old Trafford tras su brillante paso por el Arsenal, donde fue la figura de los “cañoneros”.

Sobre su mal momento y qué es lo que quiere entregarles a los hinchas, el “Niño Maravilla” en conversación con Inside, la revista institucional del club, expresó que “quiero hacer felices a los fanáticos del United, anotar goles. Quiero darles alegrías”.

Respecto a una posible salida de los “Diablos Rojos”, el ex FC Barcelona señaló que “quiero seguir mostrando mi amor por el fútbol. Sé lo que puedo hacer. Tengo fe en mi capacidad. El United es un club tan importante, no solo en Inglaterra sino que a nivel mundial y me encantaría ayudar a traer un trofeo a los seguidores”.

El ex Barcelona también contó que siempre lo atrajo el cuadro mancuniano. En medio de la pobreza, la pelota alimentaba sus sueños de niñez. Quizás, algún día, iba a estar en unas de las catedrales del fútbol mundial.

“Cuando era más joven, me gustaba el United. Lo juro. Cuando era niño, me gustaba el United y quiero mostrar eso en la cancha y darle alegría a la gente. Obviamente quiero ganar”, cerró el formado en Cobreloa.