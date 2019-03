Polémica en redes sociales por apoyo de Claudio Bravo a Jaime Bellolio tras votación en Cámara de Diputados

El portero Claudio Bravo sorprendió durante esta jornada al felicitar al Diputado UDI Jaime Bellolio por haber ganado en primera instancia la votación para ser el nuevo presidente de la Cámara de Diputados, que al final su contendor, Iván Flores de la DC fue electo como nuevo mandamás de dicho lugar.

El arquero histórico de la selección chilena publicó en su cuenta de Twitter: “felicitaciones Jaime, feliz por ti”, comentario que generó diversas reacciones a través de los usuarios de dicha red social, quienes también se burlaron del golero del Manchester City por “celebrar” antes de tiempo.

He leído los tuits sobre Claudio Bravo y me impacta la falta de tolerancia de la izquierda. Si no piensas cómo ellos, eres estúpido e imbecil, sin cerebro, etc…Chile, qué está pasando?

— Rosario Moreno C. (@huasa1) 19 de marzo de 2019