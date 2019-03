El enigmático mensaje de Marcelo Díaz en redes sociales

El volante Marcelo Díaz es uno de los grandes ausentes en la nómina de la selección chilena que disputará partidos amistosos con México y Estados Unidos en tierras americanas, de cara a su preparación para la Copa América de Brasil 2019.

El ex Universidad de Chile es una de las grandes figuras de Racing de Avellaneda, equipo que es líder de la Superliga Argentina. A pesar de lo mencionado, esto no sería “suficiente” para convencer al DT colombiano Reinaldo Rueda para ser parte de “La Roja”.

“Carepato” durante esta jornada publicó un enigmático mensaje a través de redes sociales, que podría reflejarse al momento que vive y la marginación que está sufriendo en el combinado nacional.

“En mi vida he cometido muchos errores, me he caído muchas veces y me he vuelto a poner de pie con más fuerzas, prefiero equivocarme nuevamente que dejar de intentarlo, no le tengo miedo al fracaso ni a la muerte”, comenzó diciendo en su publicación.

“Tengo absolutamente claro que todo da vuelta, que puede llover y nevar pero que siempre sale el sol, he decidido seguir con la frente en alto mirando hacia el horizonte con el fin de “intentar” ser un ejemplo dentro de mi imperfección”, sentenció.

A pesar de que se puede prestar para una vinculación con “La Roja”, fue el mismo volante de la “Academia” quien recalcó que “escribo lo que pienso y siento, sin necesidad de dirigirme a alguien o algo. Solo hablo de mí”.