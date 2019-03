Gabriel Arias y la Copa América: “Hay que demostrar lo mejor para estar en la copa”

El portero de la selección chilena, Gabriel Arias, conversó con los medios este martes luego del entrenamiento que tuvo “La Roja” en San Diego, donde alabó al volante Arturo Vidal y aseguró que todavía no se siente titular en el “Equipo de Todos” y que peleará un puesto. Además, habló sobre el caso de Marcelo Díaz, quien es su compañero en Racing de Argentina.

El arquero de la “Academia”, comenzó dialogando sobre su presente en el cuadro argentino, el que es puntero de la Superliga trasandina.“Estoy contento, es algo que después de mi lesión no sabía cómo iba agarrar el ritmo y lo estoy haciendo de muy buena forma”.

“En general cada partido que se juega acá es una oportunidad para demostrar y querer seguir. Estos son dos partidos importantes con rivales de nivel, hay que mostrar lo mejor que puede dar cada uno para estar acá”, dijo.

Otra de las cosas que habló Arias sobre puesto del “King” en la selección nacional. “Siempre es difícil reemplazar ese tipo de jugadores. Arturo ha demostrado en el Barcelona que es uno de los mejores jugadores del mundo. Será difícil pero vienen chicos con mucha proyección”.

Respecto a cómo lo han tratado los referentes de “La Roja” y la vuelta de Gonzalo Jara, el ex Unión La Calera explicó: “desde la primera vez que estuve acá me trataron muy bien, he conocido a los históricos y siempre he tenido la mejor relación con todos”.

“Siempre es importante tener jugadores que han logrado muchas cosas por la selección, hay que saber aprovecharlos, adquirir toda su jerarquía para replicarla jugando por Chile”, complementó.

Otro de los temas que habló Gabriel Arias en conferencia de prensa fue sobre su compañero en Racing Marcelo Díaz, quien está marginado de la selección nacional. “A mi me gustaría que estuviera acá, pero el que toma las decisiones es el entrenador que está hoy y es lo que hay que respetar”.

Arias y la selección chilena jugaran frente a México este viernes 22 de marzo en Estados Unidos, luego s