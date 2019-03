Jean Beausejour quiere dar vuelta la página: "En el próximo partido tenemos que mostrar una mejor cara"

Aton Chile/ Radio Agricultura

Universidad de Chile viene de una semana negra. Frank Kudelka se fue por la puerta de atrás, Alfredo Arias asumió como nuevo DT en medio de mentiras, el equipo volvió a perder con la U de Conce y el presidente Carlos Heller renunció tras acusar amenazas de muerte. La fecha FIFA les dará un respiro a los azules. Pero Jean Beausejour, una de las voces más experimentadas del plantel, sabe que no tendrán margen de error al regreso.

“Estamos contra el tiempo. Sabemos que en el próximo partido, contra Antofagasta, tenemos que mostrar una mejor cara y rasgos definidos de lo que quieres Alfredo (Arias)”, dijo el lateral al sitio oficial del club.

“Tenemos que aprovechar y exprimir al máximo lo que el cuerpo técnico nos traspasa, para llevarlo a cabo en el siguiente partido”, agregó.

El bicampeón de América no juega desde la segunda fecha. Ante O´Higgins, el 23 de febrero, sufrió una fractura costal. Recién esta semana culminó su proceso de reinserción deportiva y espera llegar al duelo con los Pumas el próximo 31 de marzo. “Es una lesión que no estaba en los pronósticos. Uno no espera tener este tipo de complicaciones. El reintegro a los entrenamientos ha sido paulatino. Aún no estoy ciento por ciento, pero ocurrirá en los próximos días”, expresó.

La selección chilena tendrá su último gran apriete antes de Copa América frente a México y Estados Unidos en Norteamérica. “Bose”, habitual en las nóminas de Reinaldo Rueda, cree que ya es momento de definir nombres y una identidad futbolística clara.

“Son importantes. Pero más que el juego, es la conformación del grupo. Eso es algo importante también. Ojalá muestren un buen funcionamiento. En los últimos partidos ya se mostró un alza en el juego. Ahora falta ratificarlo y seguir por la misma línea”, comentó.