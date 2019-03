Jorge Burgos asoma como candidato a la presidencia de Azul Azul

Información de Maxi Videla

Tras la renuncia de Carlos Heller, Azul Azul nombró a José Luis Navarrete como presidente interino. Sin embargo, en la concesionaria ya evalúan nombres para reemplazar al accionista mayoritario de la entidad.

Jorge Burgos, ex ministro del interior, confeso hincha azul y muy cercano a Heller, es una de las cartas que se manejan. De hecho, Burgos ya ha tenido injerencia en decisiones pasadas. Por ejemplo, alertó a Heller de que Sebastián Beccacece estaba próximo a renunciar al cuerpo técnico de Sampaoli, cuando Martin Lasarte estaba por terminar su vínculo.

“Estamos diseñando la información para el próximo directorio. Estamos hablando con todo el mundo y todos tenemos ganas de sacar esto adelante”, dijo el presidente interino, José Luis Navarrete.

En otro ámbito, la fecha FIFA les dará un respiro a los azules y la idea es recuperar a algunos lesionados. En ese sentido, el cuerpo médico pretende que Jean Beausejour deje atrás su lesión costal y ya pueda hacer fútbol de manera normal (sin preocupación por el roce) junto a sus compañeros.

“Es una lesión que no estaba en los pronósticos. Uno no espera tener este tipo de complicaciones. El reintegro a los entrenamientos ha sido paulatino. Aún no estoy ciento por ciento, pero ocurrirá en los próximos días”, expresó el lateral.

“Estamos contra el tiempo. Sabemos que en el próximo partido, contra Antofagasta, tenemos que mostrar una mejor cara y rasgos definidos de lo que quieres Alfredo (Arias)”, dijo “Bose” al sitio oficial del club, agregando que “tenemos que aprovechar y exprimir al máximo lo que el cuerpo técnico nos traspasa, para llevarlo a cabo en el siguiente partido”.