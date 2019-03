Gonzalo Jara y su vuelta a “La Roja”: "Estaba afuera por rendimiento. Si regresé fue porque mejoré”

Más de un año tardó Gonzalo Jara en volver a la Selección chilena. El defensa nacional fue una de las grandes novedades que tuvo la nómina de “La Roja” que entregó la semana pasada el técnico Reinaldo Rueda de cara a los amistosos ante México y Estados Unidos por la fecha FIFA de marzo, la cual es su primera presencia en el combinado criollo desde que el colombiano está en la banca.

En ese sentido, el zaguero de Estudiantes de La Plata valoró el llamado del DT cafetalero y no tuvo problemas en realizar una autocrítica por el largo tiempo en que estuvo fuera del equipo.

“Este llamado es por rendimiento. Llegué a Estudiantes para tener más regularidad y un mejor nivel. Soy consciente de todo. Sé también que estaba afuera por rendimiento. El primer autocrítico soy yo. Sé bien cuándo juego bien y cuándo juego mal. Si estoy de vuelta es porque mejoré. Estoy feliz de lo que estoy viviendo ahora y de estar acá nuevamente. Tengo la oportunidad de estar acá después de un largo tiempo y espero aprovecharla”, reconoció el ex Universidad de Chile desde San Diego, California, donde el conjunto criollo ya prepara el duelo de este viernes ante los aztecas.

“Creo que aún puedo darle algo a la Selección. Hay cambios, pero la selección siempre va a intentar jugar y ganar. No me siento seguro de estar en la Copa América. La Selección siempre va a ser lo primero, y cuando me llamen siempre estaré ahí para venir. Nunca le diría que no”, añadió.

Sobre las ausencias de Marcelo Díaz y Eduardo Vargas, el oriundo de Hualpén comentó: “Acá todos son importantes. Ahora no están Marcelo, Claudio (Bravo) y Eduardo. Y todos deben tener las mismas ganas que yo. Pero deben seguir esperando porque sé que tendrán una oportunidad. Pero hay un cuerpo técnico que toma las decisiones y hay que respetarlo“.

En cuanto a su paso por Universidad de Chile, donde no pudo mostrar un buen nivel y se llenó de críticas, admitió: “No fue un error ir a la U. Nunca lo voy a decir. Era el lugar donde quería estar. He tenido la suerte de siempre ir donde quise. Eso se valora mucho. No sé si muchos jugadores tienen esa posibilidad. Siempre quise jugar en la U. No me fui decepcionado. Me tocó vivir un momento que no fue el mejor, pero me fui con la gracia de haber conocido grandes amigos, gente que hoy es muy importante en mi camino”.