Usuarios de redes sociales destrozan a Nicolás Castillo por su rendimiento en Chile

El delantero del América, Nicolás Castillo, fue titular en el partido de Chile y México, donde su rendimiento no pasó desapercibido. Los usuarios de las redes sociales no tuvieron piedad con el formando en Universidad Católica y lo criticaron hasta no dar más.

“¿Hasta cuando Rueda le dará oportunidades a Castillo? Qué malo es Castillo”,fueron alguno de los ácidos comentarios de las personas.

Revisa lo que dijeron los usuarios:

Que malo que es Castillo. — Fabián Thomas F.🤘🌝 (@FabianZoTee) 23 de marzo de 2019

Castillo el 9 mas sobrevalorado de Sudamérica, Morales un invento reculiao…. Aranguiz una máquina!!! #LaRojaxCHV — Patricio (@Patrici25168439) 23 de marzo de 2019

Nico Castillo, no hay nada nuevo en realidad comparando sus anteriores partidos por Chile 🤷‍♂️ — Guillermo Valeria (@GuilleValeria) 23 de marzo de 2019

Rueda, Tuco, Morales y Castillo, váyanse a la chingada pinches pechos fríos, que asco ver a esta selección …. irreconocible!!! 🤯🤬 #LaRojaxCHV — theddy (@theddy28059142) 23 de marzo de 2019

En cualquier momento explota Castillo. Hay que darle tiempo — Felipe B. Acosta 🦉 (@Piplash) 23 de marzo de 2019