Diego Maradona: "Hacerle tres goles a Chile es algo sorprendente"

Diego Maradona se mostró sorprendido por la derrota de Chile. El estratego de Dorados de Sinaloa habló sobre lo que fue el amistoso entre la Roja y México y aprovechó de felicitar al combinado azteca por su buena presentación.

“Muy buen debut del ‘Tata’ Martino, estoy seguro que le dará grandes satisfacciones a México. Aún falta que conozca más el fútbol de aquí, pero hizo un gran partido de inicio. Hacerle tres goles a Chile es algo sorprendente. Yo lo felicito”, dijo en conferencia de prensa.

Además, el máximo ídolo del fútbol argentino criticó a la selección trasandina, que cayó por 3 a 1 frente a Venezuela y se llenó de dudas de cara a la Copa América, para la que faltan menos de tres meses para que se dispute.

“Venezuela es un equipo formado y Argentina entró por la ventana en lugar de por la puerta, traicionan y le mienten a la gente. Yo soy muy argentino y me siento parte de otra camada de entrenadores. Este equipo no merece la camiseta porque no la llevan tatuada y no tienen ni puta idea de lo que hace”, sentenció.

