Sebastián Sáez: "El profe me bancó cuando no me estaban saliendo los goles"

La sequía goleadora ya es cosa del pasado para Sebastián Sáez. El delantero de Universidad Católica anotó en el triunfo frente a Colo Colo en el estadio Monumental y ahora volvió a inflar redes en la aplastante victoria ante Palestino por la Supercopa.

Por eso, el argentino se desahogó y agradeció la confianza que le dio el técnico de los cruzados, Gustavo Quinteros, para superar el mal momento.

“El profe me bancó cuando no me estaban saliendo los goles, pero creo que también valoraba el trabajo sucio que estaba haciendo para el equipo y todo lo táctico”, reconoció “Sacha” en conversación con radio Agricultura.

“Ahora uno se siente más tranquilo de poder devolverle con goles todo ese trabajo”, añadió el otrora atacante de Audax Italiano.

ATON