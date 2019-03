Esta es la formación de la selección chilena que enfrentará a Estados Unidos

Quedan solamente minutos para que la selección chilena enfrente a Estados Unidos en el segundo amistoso internacional en Texas, Houston, donde “La Roja” sigue preparándose para lo que será su revalidación de título en la Copa América que ganó en 2015.

Las grandes novedades para este cotejo son la inclusión del defensor Gonzalo Jara, el lateral Óscar Opazo, el mediocampista Esteban Pavez y el delantero Diego Valdés quienes estarán desde el primer minuto de juego.

Así, Chile cerrará su gira por Norteamérica donde cosecha, hasta el momento, una derrota con México por 3-1.

En tanto Estados Unidos lo hará con:

Our XI in Houston. Bring on 🇨🇱.

Lineup notes » https://t.co/seLZkC5uUB pic.twitter.com/EeR6VzUcnQ

— U.S. Soccer MNT (@USMNT) 26 de marzo de 2019