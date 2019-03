Los comentarios divididos tras la actuación de Gonzalo Jara en el partido de Chile y Estados Unidos

El defensor Gonzalo Jara volvió a las convocatorias de la selección chilena tras el llamado del DT colombiano Reinaldo Rueda para los amistosos con México y Estados Unidos.

En el último cotejo en el que Chile empató 1-1 con los norteamericanos, el zaguero de Estudiantes de La Plata fue titular y dejó diversos cometarios de los hinchas en redes sociales. Algunos lo respaldaron y otros aseguraron que su tiempo ya pasó en el “Equipo de Todos”.

Revisa los comentarios que dejó la presentación de Jara en este cotejo:

¿Esto fue lo último de 🇨🇱 Chile antes de Copa América? Asumiendo que Rueda no llame a Bravo y Vargas:

En este esquema ud cree q Jara debe ser el primer pase ??? Valdes no debe venir más intrascendente Pavez cero pase entrelíneas todo hacía el lado. No hay q defender a Rueda debe irse no sabe a lo q juega ni sabe q quiere para este equipo

— cesar ojeda (@vamosdecano1983) 27 de marzo de 2019