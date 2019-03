Federer se rinde a los pies de Nicolás Massú: "Muchos aprenderán de él"

Aton Chile/ Radio Agricultura

Después de que el austriaco Dominic Thiem consiguiera en Indian Wells, de la mano de Nicolás Massú, el primer título Masters 1.000 de su carrera, todo indicaba que el actual número 4 del mundo seguiría trabajando con el chileno como entrenador ayudante. Y así fue, pues la mamá del europeo y el propio viñamarino ratificaron la extensión del vínculo.

Uno que no quedó indiferente al trabajo entre ambos fue nada menos que al leyenda suiza Roger Federer, considerado por muchos el mejor tenista de todo los tiempos, quien precisamente cayó ante el pupilo del doble campeón olímpico en la final en California.

“Siempre me pone contento que jugadores de gran nivel vuelvan al tenis, porque no se cansan de este deporte, no los termina de llenar. Con su experiencia y gran nivel muchos jugadores van a aprender de él y eso le hará bien al tenis. Estoy muy contento por él, lo está haciendo muy bien”, reconoció el helvético en conferencia de prensa en Miami, donde su “Majestad” ya están en cuartos de final tras vencer al ruso Daniil Medvedev por 6-4 y 6-2.

Además, el campeón de 20 Grand Slams admitió que Massú fue al camarín a felicitarlo tras la caída ante Thiem: “Estoy muy agradecido de las palabras de Nicolás, el respeto siempre ha sido mutuo, nos encontramos en los camarines en Indian Wells. Fue muy respetuoso, me dijo que lo sentía y me felicitó por el gran partido que había jugado”.

Por último, el otrora número uno del planeta recordó: “A Nicolás lo conozco hace mucho tiempo, nos encontrábamos en juniors, después tuvo una de sus grandes victorias en Milán y después nos enfrentamos partidos del ATP Tour. Lo que hizo en los Juegos Olímpicos fue asombroso, con el oro en singles y en dobles”.