Moreno ratifica a Rueda tras especulaciones: “Las evaluaciones se harán después de Copa América”

El presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), Sebastián Moreno, salió a aclarar los rumores de una eventual salida del entrenador colombiano Reinaldo Rueda de la selección chilena, esto tras los opacos resultados obtenidos en la gira por Norteamérica.

El mandamás del fútbol chileno aseguró que respaldarán al “caleño” y que todas las evaluaciones se harán luego de la Copa América de Brasil 2019.

“Hay un proceso que respaldamos por apoyo a nuestra selección. Trabajamos para darles las mejores condiciones de desarrollo a nuestro cuerpo técnico”, comenzó diciendo el timonel ante los medios presentes en el hotel de concentración en Estados Unidos.

“No podemos poner en duda su continuidad en su proceso, que requiere tiempo y la incorporación de nuevos jugadores. Los hitos futbolísticos deben marcarse por hacer un análisis más robusto sobre este proceso”, agregó.

“Lo importante es analizar este ciclo de tipo global, no por dos partidos: esperar la Copa América de Brasil, por ejemplo, para hacer una evaluación más profunda. Obviamente no me tiene contento el 44% rendimiento de Chile; tampoco a Rueda y a los jugadores. Pero incluso más que los resultados en la Copa, esperamos que se consolide un funcionamiento para la eliminatoria”, agregó.

Por último, consultado sobre los nombres de Rafael Dudamel y Gustavo Quinteros como opciones para reemplazar de Rueda, moreno fue categórico: “No es efectivo eso, no hemos contactado con nadie”.