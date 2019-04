Kinesiólogo se transformó en héroe tras salvar la vida a un niño en el fútbol amateur de Chile

El pasado domingo una situación sumamente compleja se vivió en la Ciudad de Talca, cuando un kinesiólogo le salvó la vida a un niño de nueve años, quien cayó desplomado mientras jugaba en el fútbol amateur de aquel lugar.

Según la información del Gigante Deportivo de Talca, corrían tres minutos del partido de Unión Pacífico y Atlético Comercio –los dos equipos más populares de esa zona-y sucedió lo antes mencionado.

El profesional, Juan Londeros, no lo pensó y corrió hasta la mitad de la cancha para socorrer al niño. “Tenía la mirada fija, se puso morado y helado. Mientras eso ocurría, la gente gritaba, entre ellos su mamá, que estaba desesperada obviamente. Todo era caos”.

“Ahí decidí aplicar reanimación cardiopulmonar (RCP), ahí apareció un carabinero quien también me ayudó con los mismo”, agregó en conversación con CDF.

“Pasó mucho rato, no sé cuántos minutos, y no reaccionaba. Me empezaron a temblar las piernas y ahí fue cuando me di cuenta que el tema estaba complicado, hasta que de pronto comenzó a latir su corazón y despertó. Sentí un alivio tremendo”, continuó Landeros.

Para suerte de todos, el niño se encuentra bien y está a la espera de realizarse los exámenes médicos de rigor pare ver el por qué se desplomó repentinamente.