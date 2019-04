Volante de la U: "Jugando así, ganaremos más partidos que los que perderemos"

Aton Chile/ Radio Agricultura

Con la derrota por 3-1 frente a Deportes Antofagasta, la Universidad de Chile de Alfredo Arias sumó su segunda derrota consecutiva y profundizó la crisis del club, al ubicarse en zona de descenso, en el penúltimo lugar de la tabla del Campeonato Nacional, algo que no ocurría desde hace 13 años.

Sin embargo, a pesar del mal momento que está viviendo el cuadro azul, el volante argentino Nicolás Oroz defendió la idea del nuevo técnico y se mostró confiado en revertir pronto la situación.

“Todo el partido fuimos superiores al rival. Dice un dicho que si no haces los goles, después los sufres y es verdad. Tenemos que mejorar en eso. Todo el equipo tiene que mejorar para atacar y defender. Somos superiores, pero hay que pulir cosas para conseguir los puntos que se nos hacen esquivos”, reconoció el trasandino en la conferencia de prensa de este martes.

“Jugando así vamos a ganar más partidos que los que vamos a perder. Hacemos las cosas para ganar y por detalles mínimos nos lastiman. El equipo está muy sólido y queremos levantar esta situación. Vemos los encuentros después de jugarlos, los errores, los aciertos. Son detalles los que debemos pulir”, añadió.

Eso sí, agregó: “Interiormente nos preocupa el arranque que tuvimos. Teniendo un equipo casi nuevo, nuevo técnico que lleva tiempo de adaptación. Cada uno trata de aportar los suyo y acortar los plazos. En este club nadie te espera. Estoy seguro que dentro de poco se van a dar los resultados y vamos a revertir esta pequeña crisis como lo llaman”.

Por último, no quiso hablar de crisis en el cuadro estudiantil: “Estamos pendiente de nosotros por los resultados. No digo que sea una crisis, no siento que así sea. El torneo recién está comenzando. Nuestra idea es sumar los puntos en los partidos próximos para poder levantar. Se va a hablar de que la U va a venir presionando a los que están arriba”.