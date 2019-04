ANFP pierde fallo contra el empresario Nicolás Abusada por apropiación indebida

Información de Josué Laval

En noviembre de 2016, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) se querelló contra el empresario Nicolás Abusada por el delito de apropiación indebida correspondiente al merchandising de la Copa América 2015 que se disputó en nuestro país.

Hoy, el 13º Juzgado de Garantía de Santiago decretó el sobreseimiento del empresario. “Él pagó los impuestos, facturó y entregó los productos. Si no se distribuyeron, no tiene nada que ver con la situación del señor Abusada. Él hizo un contrato de compra venta por licitación, se la adjudicó y no cometió ningún delito”, explicó el abogado del demandado, el ex fiscal nacional, Sabas Chahuán.

La querella aseguraba que la empresa de Nicolás Abusada, “Nicolás Abusada Publicidad”, presentó la cotización más cara a la ANFP para la fabricación del material.

“Se constató que a él le compraron las bufandas, las orejeras y los gorros. La cotización de él no era la más cara. Era superior a una porque él traía los artículos por avión para que llegaran a tiempo a la Copa América. Las otras dos eran en barco, entonces iban a llegar mientras el torneo llevara una semana de desarrollo”, dijo Chahuán.

La demanda de la ANFP consideraba también la compra de dos pasajes aéreos para Abusada, a Buenos Aires y Montevideo, con dinero de la administración de Sergio Jadue, sin justificación alguna.

“Se dijo que eso no constituía delito porque él no tenía por qué conocer de dónde sacó los fondos el señor Jadue. Es una práctica que habitualmente se hacía en la ANFP”, aclaró el abogado.