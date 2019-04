Mauricio Pinilla y su posible debut con Coquimbo Unido: “Estoy ansioso por todo lo que viví”

El delantero Mauricio Pinilla está contando las horas para estrenarse de forma oficial en Coquimbo Unido en el Campeonato Nacional, luego de diversas lesiones el atacante podría jugar la séptima fecha ante Colo Colo.

“Me lo he tomado con mucha tranquilidad, estoy ansioso positivamente por todo lo que viví que fue un tema complejo. Ahora, después de haber superado la lesiones y los inconvenientes de las última semanas puedo estar por primera vez en la convocatoria”, dijo.

Sobre el posible debut ante Colo Colo, “Pinigol” señaló que “me es indiferente el rival, lo importante era poder jugar y la decisión si voy de titular o no la tiene el técnico”.

Sin embargo, el ex Universidad de Chile también habló de cómo se encuentra físicamente. “No sé si estoy al cien por ciento. Hace ocho meses que no juego pero si me empeñado para estar a la altura y nivel de mis compañeros, seguramente con el pasar del tiempo agarraré la forma futbolística que eso no te da los entrenamientos”.

Al ser consultado por la medida que tomará Colón de Santa Fe en caso de que debute con los “piratas”, el atacante no contestó la pregunta y se fue raudo.