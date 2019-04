Hinchas de Colo Colo critican que Mario Salas dejara en la banca a dos históricos del plantel

Sin Jorge Valdivia y Esteban Paredes, Colo Colo está enfrentando a Coquimbo en la Cuarta Región.

La ausencia de ambos jugadores ha desatado la molestia de los hinchas colocolinos en redes sociales, quienes manifestaron que el técnico Mario Salas regaló el primer tiempo del partido.

Mal primer tiempo de @ColoColo , hay q tirar toda la carne a la parrilla, deben entrar @el_mago_oficial y paredes si o si…..la cerveza de la foto no corresponde 🤣🤣 pic.twitter.com/T6O5hVqaX6

Colo Colo muestra una cara muy diferente cuando están Valdivia y Paredes, hoy no han estado y su presencia es urgente ya que no hay creación. Lo hemos pasado mal y si no fuera x Cortés creo que iríamos abajo en el marcador.

— Albamaria777♉♉♉ (@albamaria777) April 6, 2019