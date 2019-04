La U empató con Unión La Calera y sigue en zona de descenso

Futbol, Universidad de Chile vs Union La Calera. Septima fecha, campeonato Nacional 2019 El jugador de Universidad de Chile Jimmy Martinez, izquierda derecha centro, celebra su gol contra Union La Calera durante el partido de primera division realizado en el estadio Nacional. Santiago, Chile. 07/04/2019 Marcelo Hernandez/Photosport Football, Universidad de Chile vs Union La Calera. 7th date, 2019 National Championship Universidad de Chile"s player Jimmy Martinez, celebrates his goal against Union La Calera during the first division match at Nacional stadium in Santiago, Chile. 07/04/2019 Marcelo Hernandez/Photosport