Cristián Álvarez: "Seré importante en las contrataciones de la UC"

No pasó mucho tiempo para que, tras su retiro del fútbol, Cristián Álvarez regresara a Universidad Católica, ahora como nuevo secretario técnico del cuadro cruzado.

El histórico ex defensa de los precordilleranos, quien fue presentado este lunes oficialmente en el cargo, se mostró contento y detalló la labor que realizará en su retorno a San Carlos de Apoquindo.

“Estoy feliz, encantado de estar acá nuevamente, en verdad nunca me fui y siempre estuve dando vueltas por San Carlos y preocupado de algunas cosas. Desligarse de un lugar donde uno estuvo mucho tiempo y que fue importante, es muy difícil”, expresó el “Huaso” en conferencia de prensa.

Sobre su nueva función, el otrora zaguero sostuvo: “Tengo que liderar un equipo de scouting que tiene como función principal la búsqueda de los mejores jugadores jóvenes que puedan llegar al club. Las decisiones finales las va a tomar la gerencia técnica, pero sí seré importante en las contrataciones del club”.

En cuanto a las críticas que podría recibir en caso de que el equipo no logre resultados, el ex capitán de la UC comentó: “No me puedo cargar una mochila tan grande si recién estoy llegando, vamos paso a paso, pero si llega el momento de cometer errores y poner la cara, lo haré como siempre lo he hecho”.

Por último, Álvarez se mostró contento por “encontrarse con el Milo (Mirosevic), con Mario Lepe y con gente que es muy importante para el club, que fueron ídolos para el club. Este es un nuevo trabajo para mí, yo estoy recién conociendo esto, recién empezando. Tampoco me voy a poner a prometer muchas cosas”.