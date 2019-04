DT de Racing:"Ojalá Díaz, Arias y Mena jueguen la Copa América, se lo merecen"

Toda una fiesta fue la que vivió Racing el domingo. La Academia celebró en casa el título de la Superliga de Argentina en el empate a 1 frente a Defensa y Justicia, precisamente su escolta.

Los chilenos Marcelo Díaz, Gabriel Arias y Eugenio Mena fueron piezas clave para que el cuadro de Avellaneda se consagrara campeón de la competencia, por lo que el técnico Eduardo Coudet no dudó en destacar a sus pupilos criollos.

“El rendimiento de Marcelo Díaz fue fantástico, pero no sólo el de Marcelo, sino el de Gabi Arias o el del Chueco Mena también. Yo lo dije con algunos medios que fue un puñal para mí dejar al Chueco afuera, pero venía con alguna molestia y era un partido que no valía la pena tomar algún riesgo, sé que me quiere matar, pero para mí lo más importante es cuidar a mis jugadores”, expresó el estratego a los medios.

Además, consultado por si “Carepato” debe estar en la nómina final de la Roja para la Copa América de Brasil, el “Chacho” no sólo dijo que su presencia no debe estar en discusión, sino que también dijo esperar que sus tres dirigidos chilenos estén presente en el torneo continental.

“El nivel de Marcelo Díaz para la Selección chilena está fuera de discusión. Díaz tiene el nivel para la selección. Simplemente ojalá los tres tengan la posibilidad de jugar la Copa América y creo que se lo merecen”, concluyó.