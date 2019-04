DT del Manchester United alaba a Vidal en la previa del duelo con FC Barcelona en Champions League

Este miércoles a las 15 horas de nuestro país, Manchester United, equipo en el que juega Alexis Sánchez, recibirá al FC Barcelona, cuadro que milita Arturo Vidal, en los cuartos de final de la Champions League en Old Trafford, donde ambos elencos buscarán seguir con vida en el campeonato más importante de clubes del “Viejo Continente”.

En la previa de esta cita, el entrenador de los “Diablos Rojos”, Ole Gunnar Solskjaer, habló sobre lo duro que será el elenco “blaugrana” y de Lionel Messi, quien es la máxima figura del rival.

“Es un jugador fantástico, va a ser recordado como uno de los mejores de la historia, será difícil detenerlo, pero no imposible. No es Messi contra el Mancheter United: Suárez, Coutinho, Vidal… tantos jugadores. No podemos enfocarnos en uno solo sino en el equipo”, dijo.

Respecto a la cómo se podría dar la llave para ambos elencos, el DT del Alexis Sánchez señaló que “la Champions League ha tenido tantos resultados extraños. No se va a decidir hasta que se jueguen los 90 minutos en el Camp Nou. Solo tenemos que estar seguros de dar lo mejor de nosotros y esperar un resultado para vencer al Barcelona”.

“Necesitamos al público en un partido como este. Espero también un poco de lluvia, hará que sea una tarde especial”, cerró.