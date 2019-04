Johnny Herrera: "Lo firmo, vamos a terminar peleando el campeonato"

La crisis que vive Universidad de Chile y que tiene al cuadro azul en el penúltimo lugar de la tabla en el Campeonato Nacional, en plena zona de descenso, está lejos de desmoronar a Johnny Herrera.

Es que el portero y capitán del cuadro estudiantil manifestó toda su convicción de salir del pésimo momento e, incluso, se animó a predecir que lucharán por el título.

“Estamos firmes. Hay un grupo nuevo, gente que tiene hambre. Somos un equipo que se está conociendo. No se dan los resultados, pero van a llegar, porque es la consecuencia normal de un buen trabajo. Vamos a terminar peleando el campeonato. Quizás sumando refuerzos al final de la primera rueda, pero lo firmo, vamos a terminar peleando el campeonato”, reconoció el cancerbero en diálogo con Fox Sports Radio Chile.

Sobre la crisis de la U, el oriundo de Angol sostuvo: “Es fácil arrancar cuando las condiciones no están. He pensado muchas veces en partir, pero si me hubiese ido, no sé dónde estaríamos ahora. El cariño de la gente también es impresionante. Creo que tengo que quedarme a poner el pecho y salir adelante”.

“Si me tengo que ir, me iré recontra tranquilo. Si me quedo, lo veré en diciembre. Si no estoy atajando, tomaré mis cosas y me iré, pero falta mucho tiempo para eso”, añadió.

Además, reveló que la directiva pensó en venderlo al fútbol chino y que hasta rechazó una oferta de México: “Tenía listo un contrato con Morelia por tres años esperándome, pero opté por quedarme, por mi familia”.