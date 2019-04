Jorge Valdivia y su suplencia en Colo Colo: "Es lógica, espero alcanzar luego la titularidad"

Aton Chile/ Radio Agricultura

A excepción del triunfo frente a Universidad Católica de Ecuador por Copa Sudamericana, Jorge Valdivia no ha sido titular en los últimos partidos de Colo Colo, por más que haya regresado a las canchas a gran nivel tras superar los problemas físicos que postergaron su estreno en esta temporada.

Sin embargo, el volante de los albos no se complica por todavía no ser estelar en el cuadro de Mario Salas, pues asumió que todavía debe ponerse a tono en lo futbolístico para volver a ser de la partida.

“Lo veo (la suplencia) por algo de lógica, después de mucho tiempo sin jugar, que el proceso de adaptación es normal no arrancar de titular. Si él (Mario Salas) tiene a todos los jugadores en condiciones, es su decisión. Ahora si yo estoy bien, siempre me gustaría ser titular. Pero es el entrenador el que decide si estoy o no”, reconoció el “Mago” en conferencia de prensa.

“El jugador siempre quiere ser titular y espero alcanzar luego esa condición de titular, pero con una condición, que yo sienta que merezco ser de la partida”, añadió.

Además, el ex Palmeiras agregó: “Podría generarme impaciencia, pero las estadísticas en Colo Colo son muy buenas. He jugado casi todos los partidos y eso me tranquiliza, prefiero verlo desde ese punto de vista y seguir siendo un aporte para el club. Obviamente el jugador no se quiere lesionar, pero son cosas que pasan, el mejor ejemplo el de Augusto Barrios en la U, que entró y a los 30 segundos se lesionó”.

Por último, sobre el duelo de este sábado frente a O’Higgins en el estadio Monumental, Valdivia expresó: “Es un equipo que juega bien, tiene buenos jugadores, un buen entrenador. Es un equipo que impone mucha dinámica y será difícil como todos los partidos y estamos pensando en volver a las victorias”.