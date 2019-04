Cristiano Ronaldo se hizo viral con pequeño gesto

Cristiano Ronaldo no solo captó las miradas al momento de iniciarse el duelo de la Juventus ante Ajax por la Liga de Campeones (1-1), sino que también minutos antes de que partiera el encuentro.

Las cámaras lo captaron justo cuando le hacía una sonrisa amistosa a uno de los niños que acompañaron al equipo al momento de salir a la cancha.

Momento que el pequeño nunca olvidará con su ídolo.

This is simple from Cristiano, but this kid will remember this moment for the rest of his life. His face says it all. Amazing! 👏❤️pic.twitter.com/pSqFMDhi3s

