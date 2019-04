El singular apodo que prestigioso diario italiano le colocó a Erick Pulgar

Bologna no puede sortear nada en el campeonato italiano. Se encuentra en el 17° puesto, a dos puntos del descenso, y toda oportunidad de ganar debe ser aprovechada para no ceder unidades en esta lucha. Es por ello que la efectividad de Erick Pulgar desde el punto penal ha sido alabada no sólo por su técnico, Sinisa Mihajlovic, sino que también por la prensa italiana.

El ex Universidad Católica fue crucial en el triunfo 3-0 sobre el Chievo Verona convirtiendo dos goles desde los doce pasos, completando cinco dianas con una validez del cien por ciento.

Uno de los medios más prestigiosos de la península, la Gazzetta dello Sport, apodó al volante chileno como “El Frío” por su tranquilidad y eficiencia frente al balón.

“La madurez en el fútbol llegó para Pulgar a los 25 años. De la transformación de jugador impetuoso e inatento al líder del mediocampo de Bolonia y francotirador infalible desde los once metros”, señaló el periódico italiano.

Además, complementó: “A sangre fría y liderazgo, el chileno no se detiene cuando hay una responsabilidad que asumir”.