Famoso periodista argentino será el nuevo presidente de San Luis de Quillota

Tiempo de sorpresivas llegadas en San Luis de Quillota. Tras confirmara el martes a Darío Franco, ex DT de Universidad de Chile, como su nuevo entrenador, ahora se conoció que los “canarios” tendrán a un famoso periodista argentino como nuevo presidente.

Se trata del conductor televisivo Germán Paoloski, quien ratificó su llegada a la testera del conjunto quillotano, que se encuentra en los últimos puestos de lva Primera B, aunque aclaró que trabajará a la distancia.

“Es cierto que me hicieron esta propuesta y me entusiasmó de inmediato, con la salvedad de mi presencia y mi trabajo en mi país. Mi rol, más allá de ocupar la presidencia, no va a ser un rol ejecutivo. Para eso va estar el vicepresidente y la directiva”, reconoció el comunicador trasandino a La Tercera.

“Es un lindo desafío y me llega de parte de gente que conozco y aprecio, pero no me gustaría generar tampoco una falsa expectativa, ya que por mi carga horaria laboral en Argentina no es muy sencillo estar presente en el día a día del club”, añadió.

Por último, agregó: “Estamos buscando la manera de involucrarme para poder aportarle al club y a su gente parte de mi experiencia y por supuesto poder comunicar más y mejor todo lo bueno que se hace y explotar más su potencial. Voy a estar involucrado mayormente en la planificación y la comunicación. Ese será mi rol”.