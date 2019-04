La confesión que pudo cambiar el destino de Gonzalo Jara en Europa: “Marcelo Bielsa me quiso llevar al Marsella”

El defensor chileno Gonzalo Jara vive un buen momento en Estudiantes de La Plata de Argentina, donde disfruta de una titularidad y confianza que le gusta.

Bajo ese panorama, el ex Universidad de Chile conversó con un diario trasandino El día, medio en el que realizó una confesión de la que se arrepiente, esto porque Marcelo Bielsa lo quiso tener en uno de sus equipos.

“Si me preguntan por una decisión que me gustaría cambiar es esa. En Inglaterra había encontrado mi mejor nivel y tenía una seguridad familiar. Bielsa me quiso llevar al Marsella, pero me incliné por la oferta del Mainz. En Alemania me costó adaptarme, mis hijos se devolvieron y al año regresé yo”, dijo el Campeón de América.

“En la vida del futbolista a veces es así, se toman decisiones económicas más que deportivas. En mi caso fue al irme a Inglaterra. Después del Mundial de Brasil quedé libre y me llegó una oferta muy seductora de Alemania. Mi familia y yo queríamos quedarnos, pero me fui”, complementó.

Otra de las cosas que conversó Jara fue sobre su paso por la U. “Aunque salimos campeones el primer año no fue un buen paso. El club no estaba como años atrás, tuvimos muchos entrenadores en poco tiempo y en lo personal me costó. Soy muy autocrítico”, cerró.