Fuenzalida ya palpita el clásico con la U: "Nos sentimos fuertes, sobre todo en nuestro estadio"

El golpe de caer por 3-2 como local frente a Libertad de Paraguay por Copa Libertadores ya quedó atrás para Universidad Católica. Los cruzados cambiaron el chip para afrontar este domingo el clásico universitario ante Universidad de Chile y buscar una victoria que les permite seguir peleando arriba en el Campeonato Nacional.

En ese sentido, el capitán del conjunto precordillerano, José Pedro Fuenzalida, se mostró optimista de conseguir un buen resultado, aunque aclaró que no deben confiarse del mal momento en que llegan los azules.

“Llegamos bien en lo futbolístico, hemos tenido una regularidad importante este ultimo tiempo. Tenemos un equipo bastante competitivo. Nos sentimos fuertes, sobre todo en nuestro estadio”, reconoció “Chapita” en conferencia de prensa.

“En los últimos partidos, si bien no han conseguido resultados, han hecho cosas buenas y por no marcar diferencias terminaron empatando o perdiendo. Esta U que se ha visto en las últimas fechas es un equipo que genera bastante. No han tenido efectividad y no han tenido los puntos que se merecieron”, añadió.

Además, el ex seleccionado criollo anticipó: “Se van a enfrentar los dos equipos que tienen propuestas distintas. El equipo que se logre apoderar de la pelota va a tener la prioridad de quedarse con el partido. Tenemos muy claro que nos vamos a encontrar con un equipo que va a proponer su partido”.

Por último, consultado por los problemas que ha enfrentado su compañero Jeisson Vargas por violencia intrafamiliar, Fuenzalida dijo: “Son temas personales”.