Duvier Riascos responde a las críticas: "Las cosas que dicen de mí me rebotan”

El delantero colombiano Duvier Riascos vive un grato presente en su llegada a Universidad Católica, esto porque el cafetalero tuvo que “remar desde atrás” para prepararse física y deportivamente para estar a la altura de las exigencias del entrenador de la UC, Gustavo Quinteros.

El ex Millonarios habló con Deportes en Agricultura sobre los supuestos casos de indisciplina, quien los negó y aseguró que esas críticas le resbalan y que lo hacen más fuerte. “Es incómodo pero no me afecta porque demuestro en el campo que todas esas cosas me resbalan, así que todas las cosas que puedan decir de mí me van a rebotar”, dijo.

Sobre su adaptación al equipo, Riascos expresó que “al principio fue difícil porque no estaba mi familia, de pronto estuve por ahí un poco bajo pero ahora que llegaron trato de estar al máximo”, aclarando también que el aspecto físico “no es lo mismo entrenarse con un preparador que con el grupo”.

A pesar de lo mencionado, el colombiano pudo anotar y de hecho lleva dos goles en dos partidos, por lo que la confianza está aumentando, respecto a si se siente cómodo con el esquema técnico, la “Culebra” expresó que “uno trata de adaptarse a lo que quiere el técnico, quien es el que trata de buscar las diferencias con el otro equipo, lo más importante que estamos a la disposición de lo que él necesite”.