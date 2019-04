Hinchas del Manchester United alabaron el regreso de Alexis Sánchez: “Hizo más que todo el equipo contra el Barcelona”

El delantero chileno Alexis Sánchez volvió a jugar por el Manchester United, luego de cerca de un mes alejad de las canchas, tras una lesión de rodilla que lo dejó sin fútbol por cerca de un mes.

El tocopillano vio acción en la derrota por 3-0 de los “Diablos Rojos” con el FC Barcelona en los cuartos de final de la Champions League y los hinchas del United alabaron su vuelta a pesar del poco tiempo en el que estuvo en el Campo Nou.

“En 10 minutos hizo más que todo el equipo junto”, “Cada vez que se pone la camiseta, juega con el corazón”, fueron alguna de los halagos para Sánchez.

Alexis Sanchez did more in 10 minutes than all of our other players.

I’ve seen the light – he was failed – like so many of our other top players by the average structure and players at #MUFC.

— sgRedDevil 👹 (@AdiiUnited) 16 de abril de 2019