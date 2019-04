Rueda y un posible fracaso: "Si después de Copa América no podemos seguir, hay que dar un paso al costado"

Aton Chile/ Radio Agricultura

La Selección chilena está trabajando desde el lunes en Juan Pinto Durán en un nuevo microciclo con jugadores del medio local, pensando en lo que será la Copa América de Brasil y el torneo Maurice Revello (que reemplaza al Esperanzas de Toulon).

Este martes, el técnico Reinaldo Rueda volvió a referirse a la opción de dejar el combinado criollo si es que no realiza junto a la Roja un buen torneo continental.

“En cada partido somos evaluados. Hay un compromiso con dos metas: Copa América y Qatar. En el calendario está esto de Toulon. Lo de nuestra continuidad es unilateral, nosotros queremos cumplir con lo que nos comprometimos. Esperamos seguir, no nos adelantemos a los acontecimientos. Si después de Copa América no podemos seguir, hay que dar un paso al costado. Sería una pena, pero así es el fútbol”, reconoció el estratego colombiano en conferencia de prensa.

“La Copa es una meta intermedia en el proceso a Qatar. Si unilateralmente toman otra decisión está muy claro todo. Hay un contrato hasta el 2021. Siempre les he preguntado sobre la Copa América 2015 y 2016 y que después Chile no va al Mundial. ¿Qué generó más drama o daño social y económico? La eliminación del Mundial. En mis selecciones anteriores hicimos copas aceptables, pero siempre se siguió el proceso. Nada te asegura que si tiene éxito en la Copa América clasificas al Mundial o al revés”, añadió.

Sobre la designación de la ANFP para que su cuerpo técnico se haga cargo de la Roja en el preolímpico del próximo año, el caleño sostuvo: “No estaba considerado, porque inicialmente en esa fecha iba a jugarse el Mundial Sub 20. La planificación era que jugara ahí y después iniciar el proceso olímpico con el profesor (Héctor) Robles. Ahora reemplazamos Toulon por Polonia y estará a cargo de Redín. No hay modificaciones de contrato ni nada. No dirigiré el Preolímpico”.