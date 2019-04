Histórico de la U habla del nuevo rol de Sergio Vargas: "Ojalá se pueda adaptar a esta función"

Una palabra autorizada para hablar de Universidad de Chile es Leonardo Rodríguez. El otrora volante del “Romántico Viajero”, que triunfo en los noventa y compartió camarín con Sergio Vargas y Rodrigo Goldberg, se refirió a la llegada de sus excompañeros a la mesa de decisiones de Azul Azul.

“Es muy positivo que ambos entren al directorio. Jugaron muchos años, conocen el medio y están informados de lo que pasa. Están preparados. Ojalá puedan sacar a la U de este momento. Es también necesario abordar las series menores. En el primer equipo no es mucho lo que se puede hacer.”, expresó en conversación con El Mercurio.

El nombre del exseleccionado argentino también rondó por los pasillos del Centro Deportivo Azul, pero el “Leo” aclaró por qué no llegó al club: “por cuestiones personales, familiares y de trabajo, no me puedo sumar ahora a la U, pero claramente en el futuro, si están dadas las condiciones, me incorporaré”.

Además, agregó: “tengo una relación muy buena con los directivos y seguramente mi vida con la U se va a volver a cruzar en algún cargo, pero por el momento no. No me han ofrecido nada”.

Ante la consulta de que “Superman” pueda ser una sombra de Arias, como lo vivido por Guillermo Hoyos con Ronald Fuentes, Rodríguez fue enfático: “Ha trabajado como entrenador, y en varias ocasiones ha presentado proyectos para ser DT de la U. No ha sido elegido y se fue a dirigir a otros lados. Hoy se le presenta esta posibilidad de entrar al directorio y aportar también en el fútbol joven. Ojalá se pueda adaptar a esta función, más allá de que claramente él es entrenador”.

También tuvo palabras para el trabajo del actual entrenador universitario: “Cuando un entrenador no lleva un mes en el cargo, no le tocó arrancar de la mejor manera y no formó el equipo, lo mínimo que se puede hacer es respaldarlo, para después de un determinado tiempo evaluarlo”.

“Me parece muy injusto, pues él no trajo los refuerzos, no armó el plantel. En diciembre debió ser la evaluación final. Los errores que se cometieron no se pueden subsanar. En junio se puede, con un refuerzo puntual, mejorar lo que hay hoy, pero no mucho más que eso”, cerró.

