"Heidi" González asegura que Paredes se merece ser el goleador histórico del fútbol chileno

Con el gol marcado el reciente fin de semana en el empate de Colo Colo frente a Huachipato, Esteban Paredes quedó a un tanto de alcanzar a Pedro González y a tres del récord absoluto de Francisco Valdés de máximo goleador histórico de Primera División del fútbol chileno.

En ese sentido, el “Heidi” aseguró que el artillero de Colo Colo tiene todo para alcanzarlo tanto a él como el registro de “Chamaco”.

“Mientras más cerca esté Paredes, más orgulloso me siento porque a uno lo van nombrando y las nuevas generaciones pueden saber que uno también dejó huella en el fútbol chileno. Esteban seguramente me quitará el puesto, pero se lo merece”, reconoció el ex Universidad de Chile y Cobreloa, entre otros clubes, a La Cuarta.

“Lo que hizo Paredes tiene un tremendo mérito porque “Chamaco” y yo hicimos nuestra carrera en Chile. Él se fue a México e igual logró una cantidad importante de goles. Pasará mucho tiempo para que alguien lo amenace. Hoy los jugadores hacen un año bueno y se van al extranjero de inmediato”, añadió González.

