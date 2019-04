Jarry: "Cuando estoy bien de cabeza, puedo hacer grandes cosas como las de hoy"

Nicolás Jarry (81° del mundo) puede venir en un mal momento tenístico, pero cuando enfrenta a los mejores del planeta sube considerablemente su nivel. El chileno lo demostró este martes en el ATP 500 de Barcelona, al derribar al actual número tres del orbe, el alemán Alexander Zverev, para conseguir la mejor victoria de su todavía incipiente carrera y avanzar a los octavos de final del certamen.

Por lo mismo, la segunda raqueta nacional valoró el batacazo que dio en el prestigioso Conde de Godó en un momento donde no lo estaba pasando bien al cumplir una magra temporada hasta antes de disputar el torneo catalán.

“De ranking, es sí o sí mi mejor victoria. De valor es sumamente grande. He venido jugando buen tenis durante todo el año, pero no se me estaba dando en los momentos importantes. Trataba de hacerlo mejor posible, pero no estaba saliendo”, reconoció el “Príncipe” en declaraciones reproducidas por el portal Séptimo Game.

“Nunca sentí que el partido era mío. Hubo momentos tensos como siempre, pero cuando le encontré la devolución a mediados del segundo set, me quedé tranquilo porque lo estaba haciendo jugar. De fondo me sentí cómodo y comencé a atacar de buena forma”, añadió.

Por último, el nieto de Jaime Fillol agregó: “Estoy tratando siempre de tomar el control del punto. Lo puedo hacer contra cualquier y lo tengo claro. Muchas veces no resulta y sé que puede pasar. Cuando estoy tranquilo y bien de cabeza puedo hacer grandes cosas como las de hoy. Tuve gran apoyo por parte de los chilenos”.