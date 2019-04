El “príncipe” que busca reinar en Palestino

Información de Óscar Garrido

Una de las vivencias que tiene que contar el fútbol es la historia del defensor chileno, Enzo Francesco Guerrero Segovia, quien milita en el equipo chileno Palestino y ha sido parte importante de la zaga “árabe” en la presente temporada, donde el cuadro de “colonia” juega Copa Libertadores y los desafíos locales.

La última semana de enero de 1991 el Cagliari marchaba penúltimo en la Seria A de Italia. En los rojos y azules jugaban tres uruguayos que arribaron a Europa tras el Mundial de Italia en 1990. José Herrera, Daniel Fonseca y el príncipe: Enzo Francescoli. Por esos días, a más de 11 mil kilómetros de distancia nacía en Andacollo Enzo Francesco Guerrero Segovia.

Su padre, Guido Guerrero, era un seguidor del jugador uruguayo. Durante las tres temporadas que Francescoli alcanzó a jugar por el equipo de Cerdeña, anotó 22 goles. En 1993 se marchó al Torino, antes de volver un año más tarde a River Plate. En su regreso con los millonarios consiguió cuatro títulos locales y la Copa Libertadores (1996) tras imponerse ante el América de Cali.

“A mi papá le gustaba Enzo cuando jugaba y por eso fue el nombre. Como no me podía poner Francescoli, me puso Francesco”, recuerda el actual defensor de Palestino con Deportes en Agricultura. “Yo le muestro vídeos a mis hijos y les explico que me pusieron el nombre por ese jugador”,

Guerrero sabe que ante River Plate “será un partido muy importante. A todos les gustaría estar en cancha, espero que se me de la oportunidad de poder jugar y demostrar que estamos para seguir avanzando en la Copa”.

El grupo A de la Libertadores 2019 lo lidera Internacional (Brasil) con 10 puntos. Le siguen los argentinos con 6 unidades y en tercer lugar aparece Palestino con dos puntos menos. Último está Alianza Lima (Perú) que solo suma un empate.

“Lamentablemente River se convirtió en un rival directo, eso nadie lo esperaba. Pero creo que con el fútbol y las ganas que hemos mostrado, con el coraje que hemos jugado de igual a igual en cualquier cancha, creo que podremos sacar un resultado positivo”, concluye el zaguero bautizado en honor a uno de los máximos ídolos del actual campeón de América.