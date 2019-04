Defensor chileno nuevamente es vinculado con River Plate de Argentina

Una de las grandes teleseries que se vivió en el mercado de pases de Sudamérica fue la del defensor chileno Paulo Díaz y River Plate de Argentina. El ex San Lorenzo de Almagro estuvo a un paso de llegar al cuadro “Millonario” pero el actual club del nacional el Al Ahli lo impidió.

Tras meses de este suceso, el presidente del elenco trasandino Rodolfo D’Onofrio habló sobre el frustrado traspaso. “Lo que ocurrió con él no fue un problema económico, sino que el equipo árabe no lo quiso vender, por eso no pudimos hacer la negociación”, dijo a CDF.

“Habíamos hablado con él, le habíamos dicho lo que podía ganar en River y él ya había hablado con Marcelo Gallardo, pero club árabe no quiso negociar”, agregó.

Según el citado medio, el director deportivo Enzo Francescoli se juntó con Mauricio Valenzuela, representante del jugador en un hotel de Santiago de Chile y todo apunta a que Paulo Díaz podría recalar en River Plate tras la Copa América de Brasil.