El lamento de Alfredo Arias:"He reprobado en la U, porque no he logrado que el equipo gane"

Desde que arribó a la banca de Universidad de Chile para reemplazar al renunciado Frank Kudelka, el uruguayo Alfredo Arias no ha podido conseguir si quiera un triunfo con un cuadro azul que hasta cayó a la zona de descenso en el Campeonato Nacional.

Por lo mismo, el técnico charrúa fue bastante autocrítico sobre el opaco rendimiento que está sosteniendo con los estudiantiles.

“Seguramente desde lo obtenido he reprobado, porque no he podido lograr que el equipo gane. Creo sinceramente que doy todo, no hay un minuto de mi trabajo que esté desperdiciado o mal usado en lamentarme, quejarme o poner excusas”, reconoció este viernes en conferencia de prensa.

“No se puede ser técnico dependiendo de cómo estás en la tabla. Acá el que se ponga la camiseta de la U tiene que ir al frente”, añadió.

Además, el ex Santiago Wanderers agregó: “El trabajo anímico es tan importante como lo táctico. Nadie vendrá a salvarnos por nosotros, tenemos que salir nosotros de esto”.

Por último Arias admitió: “Lo más difícil de llevar es lo que no estás acostumbrado. Veníamos de equipos en que más ganábamos que perdíamos puntos. Es difícil sobrellevar partidos como el clásico en el que todo lo que entrenaste no lo pudiste hacer, pero más aún es hacerlo y no obtener los resultados”.

