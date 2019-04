Matías Rodríguez y la clave para salir del mal momento de la U: “Nos falta ganar un partido para agarrar confianza”

Universidad de Chile sigue trabajando para el crucial duelo que tendrán este fin de semana ante Audax Italiano por la undécima fecha del Campeonato Nacional.

El cuadro “azul”, que solo ha cosechado siete puntos en diez partidos, marcha en el último lugar de la clasificación, hecho que tiene preocupado al plantel de jugadores.

Este martes, Matías Rodríguez en conferencia de prensa señaló que “el primer objetivo es ganar. Agarrar confianza. A nosotros nos falta ganar un partido para obtenerla”.

En la misma línea, el lateral trasandino agregó que “este equipo se merece hace rato un triunfo, pero a la primera que fallamos estamos tirando todo a la basura”.

Por otra parte, se refirió al hecho de haber retrasado las líneas en los últimos partidos, en donde tras ponerse en ventaja se replegaron y les terminaron empatando.

Al respecto, Rodríguez señaló que “eso pasa por la necesidad de ganar y no querer perder el partido. Los laterales dice que no voy a pasar más, me voy a quedar defendiendo para que no pase nadie por mi lado. Y ahí nos empatan y debemos salir de nuevo. Tenemos que aguantar el resultado yendo a buscar el segundo”.

Por otra parte, afirmó no estar preocupado por el momento de su renovación con los “azules”, ya que el principal foco es volver a ganar para salir de las posiciones de descenso.

Cabe recordar que Universidad de Chile visitará a Audax Italiano en el Estadio Bicentenario de La Florida, el próximo domingo 5 de mayo a las 17:30 horas.