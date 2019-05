Quinteros criticó a O"Higgins por negativa de adelantar partido ante la UC

La negativa de O’Higgins de Rancagua de adelantar el duelo frente a Universidad Católica para este viernes, para así facilitar el viaje de los cruzados a Brasil para el crucial duelo del miércoles ante Gremio por Copa Libertadores, no cayó bien en el elenco estudiantil.

De hecho, este jueves el técnico de los precordilleranos, Gustavo Quinteros, criticó al conjunto celeste por no querer cambiar la fecha del cotejo, el cual se disputará el sábado a las 15:30 horas en el estadio El Teniente.

“Me parece que debería haber más colaboración entre los clubes del mismo país, pero no se pudo, el rival no aceptó“, reconoció el estratego en conferencia de prensa.

En tanto, en el plano futbolístico, el DT sostuvo: “O’Higgins es un equipo que ataca mucho. Es un equipo que ataca por bandas, pero cuando pierden la pelota deja espacios que hay que saber aprovechar“.

Además, Quinteros deslizó la posibilidad de parar un equipo mixto: “Iremos con todo, aunque habrán cambios, pero siempre preparados para ganar. El objetivo principal de este plantel es el bicampeonato”.